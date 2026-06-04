Il centro Berlinguer di Arezzo | Sostegno a Ceccarelli in vista del ballottaggio

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centro politico “Enrico Berlinguer” di Arezzo ha fatto un appello in vista del ballottaggio per il nuovo sindaco, che si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. L'organizzazione ha espresso sostegno a un candidato specifico per le elezioni di secondo turno. Nessuna indicazione è stata data sui motivi della scelta o sulle altre forze coinvolte. La comunicazione si rivolge agli elettori invitandoli a partecipare al voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Centro d’iniziativa politica di Arezzo “Enrico Berlinguer” lancia un appello in vista del voto di domenica 7 e lunedì 8 giugno al ballottaggio per il nuovo sindaco di Arezzo. Lo fa attraverso il portavoce Gianfranco Morini.L'appello, si legge nella nota stampa, è rivolto “a tutti coloro che da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Socialisti (psi) di Arezzo: «Pieno sostegno a Ceccarelli»Il gruppo dei socialisti di Arezzo ha espresso il proprio sostegno a Ceccarelli, precisando che questa scelta mira a chiarire eventuali...

Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali senza indicazioni di voto ufficiali da parte dei candidati.

Argomenti più discussi: Il centro Berlinguer di Arezzo: Sostegno a Ceccarelli in vista del ballottaggio; Cinque laboratori gratuiti per giovani dai 14 ai 35 anni a Vasto: i corsi e le modalità di iscrizione; Piazza Berlinguer, Rinaldini (Pd): Situazioni di degrado. Petetta replica: Interventi costanti nuove aree fitness in arrivo; Scoppia l'incendio nel deposito di un'azienda di materiali per l'edilizia: viale Berlinguer a Favara prigioniero delle fiamme.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web