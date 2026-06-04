Il centro Berlinguer di Arezzo | Sostegno a Ceccarelli in vista del ballottaggio

Notizia in breve

Il centro politico “Enrico Berlinguer” di Arezzo ha fatto un appello in vista del ballottaggio per il nuovo sindaco, che si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. L'organizzazione ha espresso sostegno a un candidato specifico per le elezioni di secondo turno. Nessuna indicazione è stata data sui motivi della scelta o sulle altre forze coinvolte. La comunicazione si rivolge agli elettori invitandoli a partecipare al voto.