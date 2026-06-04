Il centro Berlinguer di Arezzo | Sostegno a Ceccarelli in vista del ballottaggio
Il centro politico “Enrico Berlinguer” di Arezzo ha fatto un appello in vista del ballottaggio per il nuovo sindaco, che si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. L'organizzazione ha espresso sostegno a un candidato specifico per le elezioni di secondo turno. Nessuna indicazione è stata data sui motivi della scelta o sulle altre forze coinvolte. La comunicazione si rivolge agli elettori invitandoli a partecipare al voto.
Il Centro d’iniziativa politica di Arezzo “Enrico Berlinguer” lancia un appello in vista del voto di domenica 7 e lunedì 8 giugno al ballottaggio per il nuovo sindaco di Arezzo. Lo fa attraverso il portavoce Gianfranco Morini.L'appello, si legge nella nota stampa, è rivolto “a tutti coloro che da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Socialisti (psi) di Arezzo: «Pieno sostegno a Ceccarelli»Il gruppo dei socialisti di Arezzo ha espresso il proprio sostegno a Ceccarelli, precisando che questa scelta mira a chiarire eventuali...
Arezzo al ballottaggio, Donati: “Nessuna indicazione di voto”. Ceccarelli: “Posizione legittima che rispetto”Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali senza indicazioni di voto ufficiali da parte dei candidati.
Argomenti più discussi: Il centro Berlinguer di Arezzo: Sostegno a Ceccarelli in vista del ballottaggio; Cinque laboratori gratuiti per giovani dai 14 ai 35 anni a Vasto: i corsi e le modalità di iscrizione; Piazza Berlinguer, Rinaldini (Pd): Situazioni di degrado. Petetta replica: Interventi costanti nuove aree fitness in arrivo; Scoppia l'incendio nel deposito di un'azienda di materiali per l'edilizia: viale Berlinguer a Favara prigioniero delle fiamme.
PER UNA VOLTA IL FUTURO È DIVENTATO PRESENTE Mi stanno chiamando da tutta Italia per chiedermi informazioni rispetto al risultato che abbiamo conseguito alle elezioni amministrative di Arezzo. Un dato che ha colpito molti per numeri e proporzioni L facebook