Socialisti psi di Arezzo | Pieno sostegno a Ceccarelli

Il gruppo dei socialisti di Arezzo ha espresso il proprio sostegno a Ceccarelli, precisando che questa scelta mira a chiarire eventuali fraintendimenti e a rafforzare la posizione ufficiale del partito. La dichiarazione è stata diffusa oggi, in seguito a recenti discussioni pubbliche che hanno coinvolto il nome del rappresentante locale. I socialisti hanno sottolineato l'importanza di mantenere coerenza e unità all’interno del gruppo.

Arezzo, 6 maggio 2026 – «Per evitare equivoci ed eliminare tutti i dubbi della posizione dei Socialisti (psi) di Arezzo in merito alle indicazioni di voto per le prossime elezioni comunali ad Arezzo chiariscono che la locale sezione comunale ha deliberato di appoggiare e votare le liste a sostegno di Vincenzo Ceccarelli -sindaco- La posizione licenziata dall'assemblea provinciale presa senza la presenza della maggioranza da compagni rappresentanti della Valtiberina e due di Cortona non ha e non puo' certamente determinare la posizione su una elezione in un comune della provincia. I socialisti pertanto ribadiscono il pieno appoggio e indicano l'appartenenza al centro sinistra aretino con Vincenzo Ceccarelli candidato a sindaco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Socialisti (psi) di Arezzo: «Pieno sostegno a Ceccarelli» Notizie correlate Leggi anche: Spaccatura nel Psi, la sezione di Arezzo sta con Ceccarelli Arezzo Partecipa: lunedì 27 aprile la presentazione della lista a sostegno di Ceccarelli SindacoArezzo, 26 aprile 2026 – Arezzo Partecipa: lunedì 27 aprile la presentazione della lista a sostegno di Ceccarelli Sindaco, ore 18 Point Elettorale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spaccatura nel Psi, la sezione di Arezzo sta con Ceccarelli; Ducci, il sindaco in sella un quarto di secolo. Con lui la città contadina diventò industriale; A Montesacro una nuova sede del Psi. Prima era di Forza Italia. Socialisti (psi) di Arezzo: «Pieno sostegno a Ceccarelli»«I socialisti pertanto ribadiscono il pieno appoggio e indicano l'appartenenza al centro sinistra aretino con Vincenzo Ceccarelli candidato a sindaco» ... lanazione.it La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo a sostegno della candidatura civica di Marco Donati sindacoArezzo, 2 maggio 2026 – La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo annuncia il proprio convinto sostegno alla candidatura civica di Marco Donati Sindaco, e alla candidatura d ... msn.com Romania, socialisti ed estrema destra uniti per far cadere il governo. La «linea rossa» superata e gli effetti in Europa x.com In Romania cade il governo: socialisti e conservatori in divergente accordo Tutto su Trieste, in tempo reale e senza filtri. Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_source=qr - facebook.com facebook