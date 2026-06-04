Il Castello di Minturno riapre le porte | inaugurato il nuovo Museo Multimediale

Notizia in breve

Ieri il Castello di Minturno ha riaperto al pubblico con l’inaugurazione del nuovo Museo Multimediale. La cerimonia ha visto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale delle sale espositive. La struttura, recentemente rinnovata, ora include un percorso multimediale dedicato alla storia e alle tradizioni locali. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione e visitatori, che hanno potuto visitare le nuove aree espositive e le installazioni digitali.