Il Castello di Minturno riapre le porte | inaugurato il nuovo Museo Multimediale
Ieri il Castello di Minturno ha riaperto al pubblico con l’inaugurazione del nuovo Museo Multimediale. La cerimonia ha visto il taglio del nastro e l’apertura ufficiale delle sale espositive. La struttura, recentemente rinnovata, ora include un percorso multimediale dedicato alla storia e alle tradizioni locali. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione e visitatori, che hanno potuto visitare le nuove aree espositive e le installazioni digitali.
Minturno, 4 giugno 2026 – Taglio del nastro ieri al Castello di Minturno che riapre le porte con il nuovo Museo Multimediale, un appuntamento che segna l’inizio di una nuova pagina per la valorizzazione del patrimonio locale. Il Castello, con il suo percorso museale innovativo, è uno dei quattro ‘ Luoghi della Cultura ’ che danno vita al progetto regionale “Riviera di Ulisse. Percorsi immersivi tra mito e storia”. Il sindaco Gerardo Stefanelli dichiara: “Il Castello di Minturno riqualificato si riaccende di nuova vita. Abbiamo svelato l’innovativo Museo Multimediale: vedere la nostra storia prendere forma attraverso la tecnologia, la realtà aumentata e la magia dei linguaggi interattivi è un’emozione forte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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