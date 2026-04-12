Il castello di Montefiore riapre le porte

Ieri pomeriggio, in una giornata soleggiata e molto frequentata, si è svolta la cerimonia di riapertura del castello di Montefiore. Il sindaco di Recanati ha dato il via alla manifestazione con un discorso che ha ricordato le origini della struttura, mentre numerosi cittadini e visitatori hanno partecipato alla festa. La riapertura segna un momento di rilancio per il monumento storico, che torna accessibile al pubblico dopo un periodo di chiusura.

"C’era una volta il castello.". Con queste parole il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha aperto ieri, in un assolato e affollato pomeriggio di festa, la cerimonia di riapertura dell’antico castello di Montefiore. Costruito nel XIII secolo con funzioni difensive, in particolare contro il vicino comune di Osimo, il maniero torna oggi a essere "un bene di tutti: da vivere, condividere e custodire con orgoglio", come ha sottolineato il primo cittadino. Presenti fra i numerosi ospiti e autorità anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sottosegretario del ministero delle finanze Lucia Albano, il commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli e il vescovo Nazzareno Marconi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il castello di Montefiore riapre le porte Riapre il Castello di MontefioreSarà uno degli eventi più attesi dell’anno per Recanati: l’11 e 12 aprile il Castello di Montefiore tornerà finalmente alla città, dopo un lungo... Castello di Montefiore: riapre dopo 17 anni tra tornei e rievocazioniIl Castello di Montefiore, situato nella frazione omonima di Recanati in provincia di Macerata, riaprirà le sue porte sabato 11 e domenica 12 aprile...