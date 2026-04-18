Bologna inaugurato Mubit | il Museo del Basket Italiano con centinaia di trofei e una sala multimediale

A Bologna è stato inaugurato il Mubit, il Museo del Basket Italiano, situato all’interno del PalaDozza di Piazza. La struttura ospita centinaia di trofei e una sala multimediale dedicata alla storia del basket nel paese. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore sportivo e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione e la cultura di questo sport. La realizzazione del museo era prevista da tempo e è stata sospesa a causa della pandemia.

Se c’è una culla ideale dove questa visione poteva diventare realtà, niente di meglio di Basket City, Bologna, nello storico salotto del PalaDozza di Piazza Azzarita, il Madison della pallacanestro italiana, aperto 70 anni fa proprio per una partita della Nazionale, contro la Polonia. La visione si chiama Mubit, il Museo del Basket Italiano, il sogno rimandato dalla pandemia diventato realtà adesso, su impulso del Comune di Bologna e della Federazione Pallacanestro, gestito da Fondazione Bologna Welcome e inaugurato oggi: una giornata di festa di popolo con tre campi di fronte al PalaDozza dalle 10.30 alle 22, dal minibasket ai giochi di strada, dalla Fortitudo Overlimits alla Nazionale Over 40, simboli di una città la cui passione vive nelle sue due storiche squadre ma anche nelle vie e tra le mura di una comunità devota.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, inaugurato Mubit: il Museo del Basket Italiano con centinaia di trofei e una sala multimediale Notizie correlate Ufficiale l’apertura del museo del basket. Ci saranno anche i palloni dei trionfi agli Europei del 1983 e 1999. Mubit: trofei, cimeli e storie dal 18 aprileStretta di mano tra il sindaco Matteo Lepore e il presidente della federbasket Giovanni Petrucci. Mubit, apre il Museo del Basket tutto quello che c'è da sapereAl via le prenotazioni online per la giornata inaugurale con la grande festa cittadina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 18 aprile. Festa a Bologna per il Museo del Basket; Museo del Basket a Bologna, inaugurazione sabato 18 aprile: ecco il programma della festa; Festa d'inaugurazione MUBIT; Museo del Basket a Bologna inaugurazione sabato 18 aprile | ecco il programma della festa. Inaugurato a Bologna il Museo del Basket Italiano, Petrucci Luogo di emozioniInaugurato a Bologna il Mubit, il Museo del Basket italiano. Il nuovo spazio Museale, voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro ... italpress.com Bologna, apre il Museo del basket italiano: racconterà la storia della pallacanestro azzurraE’ festa grande a Bologna: al Pala Dozza si inaugura il Museo del basket italiano. Il MUBIT è un progetto, voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro ... ilmessaggero.it Italia-Polonia nel 1956 inaugura il palazzo dello sport di piazza Azzarita. Quello che nel 1996 diventerà PalaDozza, l’edificio che ha fatto da incubatrice di Basket City, che da oggi ospita il Museo del Basket Italiano. Nasce lì, 70 anni fa, un rapporto speciale tra facebook I tre temi + 1 del fine settimana + Il 18 aprile è una data strana per il basket italiano: ieri sera è morta una leggenda e oggi a Bologna apre un museo che serve a non dimenticare leggende. Poi, più prosaicamente, ripartono i campionati nel momento in x.com