La procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti, dopo aver esaminato un supplemento di indagine richiesto dal Quirinale. La procura ha inoltre smentito ogni dettaglio dell’inchiesta pubblicata dal Fatto, che coinvolgeva Minetti in specifici aspetti dell’indagine. La decisione segue il parere positivo espresso in precedenza e si basa sui nuovi approfondimenti richiesti dal Quirinale.

La procura generale di Milano conferma il parere favorevole alla Grazia e smentisce ogni dettaglio dell’inchiesta pubblicata dal Fatto. Ma anche l’irrituale iniziativa del Quirinale La procura generale di Milano, dopo il supplemento di indagine sollecitato dal Quirinale, conferma il parere favorevole alla Grazia per Nicole Minetti e smentisce ogni dettaglio dell’inchiesta pubblicata dal Fatto. In sintesi: nessuna irregolarità nell’adozione del bambino, nessuna battaglia legale per ottenerlo, conferma del «grave quadro sanitario del minore», nessuna bugia sull’attività di volontariato svolta da Minetti. Quanto all’avvocata dei genitori biologici del bambino morta in circostanze misteriose, non era l’avvocata dei genitori, bensì del figlio, ed era pure favorevole all’adozione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Minetti e l’errore di andare appresso a vongola75 e torquemada76

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