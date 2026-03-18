Il caso del giudice sportivo che toglie la Coppa D’Africa al Senegal il caos e l’errore fatale dell’allenatore | perché il trofeo deve andare al Marocco

Il giudice sportivo ha deciso di revocare al Senegal la vittoria nella Coppa D’Africa, assegnando il trofeo al Marocco. La federazione senegalese ha annunciato che avvierà un’azione legale contro questa decisione. La disputa riguarda un errore commesso dall’allenatore, che ha influenzato l’esito finale del torneo. La questione sta creando tensioni tra le due nazioni coinvolte.

La federazione senegalese non ci sta e prepara la battaglia legale. Dopo la decisione del Comitato d’Appello della Caf di revocare il trofeo della Coppa d’Africa 2025 e assegnarlo a tavolino al Marocco con un 3-0, il Senegal ha annunciato che porterà il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il segretario generale della federcalcio, Abdoulaye Seydou Sow, ha definito la sentenza «una farsa» priva di «fondamento giuridico», aggiungendo: «Non ci arrenderemo. La verità è dalla parte del Senegal, la legge è dalla parte del Senegal». Il presidente della federazione si è già messo in contatto con i legali per avviare la procedura. Cosa è successo nella finale di Rabat tra Marocco e Senegal. 🔗 Leggi su Open.online

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