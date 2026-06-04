Il caso del primo chiosco al lido | il Comune non concede la proroga andrà nuovamente a bando

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo chiosco del tratto B di lungomare tornerà a bando, poiché il Comune non ha concesso la proroga richiesta dalla gestione precedente. La Seaside Music Young, affidataria attraverso una gara dedicata a promuovere l’imprenditorialità giovanile e sociale, dovrà lasciare l’incarico. La decisione è stata comunicata senza ulteriori rinnovi o estensioni, e il servizio sarà nuovamente affidato tramite una nuova procedura di assegnazione pubblica.

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Il primo chiosco del tratto B di lungomare andrà nuovamente a bando, in quanto il Comune non ha concesso la proroga richiesta dai vincitori della precedente procedura, e gestori, la Seaside Music Young, affidatari nell’ambito di una gara volta a promuovere l’imprenditorialità giovanile e sociale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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