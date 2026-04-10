Nuovo direttore del Museo Madre la Regione proroga il bando | c'è tempo fino al 15 maggio

La Regione Campania ha prorogato al 15 maggio 2026 il termine per la presentazione delle domande relative al bando della Fondazione Donnaregina, che riguarda il nuovo direttore del Museo Madre. La decisione arriva con una modifica alla composizione della commissione, approvata su indicazione regionale. La proroga consente ai candidati di partecipare con più tempo a disposizione, mentre la commissione verrà rinnovata per questa fase.

Proroga al 15 maggio 2026 per il bando della Fondazione Donnaregina: cambia la commissione su indicazione della Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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