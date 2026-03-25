Tarquinia rilancia il chiosco dei giornali al Lido tra Gravisca e Riva Blu | pubblicato il bando

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un chiosco di 53,19 metri quadrati, situato tra gli stabilimenti balneari Gravisca e Riva Blu al Lido. La procedura riguarda l’affitto dell’immobile, destinato alla rivendita di giornali. L’obiettivo è riattivare il servizio di distribuzione nel punto di riferimento sulla spiaggia.

Tarquinia, 25 marzo 2026 – Il Comune di Tarquinia ha avviato la procedura per l’assegnazione del fabbricato di 53,19 mq destinato alla rivendita di giornali, situato tra gli stabilimenti balneari Gravisca e Riva Blu, al Lido. L’immobile, affidato in precedenza in concessione fino al 2008 con atto Rep. n. 9151, è tornato sotto la gestione comunale il 21 novembre 2024, alla naturale scadenza della concessione precedente. Dopo anni di inattività, l’amministrazione intende valorizzare l’area e riattivare la struttura, con l’obiettivo di migliorare i servizi turistici. “Questa procedura rappresenta un passo concreto per valorizzare un immobile del demanio marittimo inutilizzato – afferma l’assessore al demanio Andrea Andreani –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Meno di 500 euro al mese per gestire il nuovo chiosco in riva al lagoL'immobile si sviluppa per 49 mq calpestabili di cui 27,20 mq destinati al locale per la somministrazione di alimenti e bevande, zona bancone e... Estate INPSieme Senior 2026, pubblicato il bando: contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati tra giugno e ottobreIl bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026 finanzia soggiorni estivi in Italia e all’estero, compresi soggiorni in crociera, nei mesi di...