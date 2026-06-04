il caso de gregori e la fine del diritto al dubbio

A fine maggio, al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori ha presentato “Nevergreen”, un docufilm, un album dal vivo e una serie di concerti tra Roma e Milano. La manifestazione ha attirato l’attenzione sui contenuti dell’artista e le sue performance, diventando oggetto di discussione culturale. La presentazione ha suscitato reazioni e dibattiti tra pubblico e critica, alimentando un confronto sul ruolo dell’artista e il rapporto con il suo pubblico.

È il dibattito culturale del momento, ed è nato quasi per caso. A fine maggio, al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori presenta “Nevergreen”: un docufilm, un disco dal vivo, una serie di concerti per pochi intimi tra Roma e Milano. I giornalisti lo incalzano sul caso del giorno: Bruce Springsteen, che apre il “Land of Hope and Dreams Tour” dichiarandosi contro l’amministrazione Trump. De Gregori risponde di getto, e da una settimana quelle parole rimbalzano dai social ai giornali fino alle grandi firme dei quotidiani, ma nessuno sembra aver colto fino in fondo il senso di quelle parole. Vale la pena, mentre il dibattito è ancora aperto, provare a mettere ordine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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