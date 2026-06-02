Un artista ha scelto di non rispondere a domande in un procedimento legale. La decisione ha suscitato critiche e accuse di omissione. Non sono state rivelate motivazioni ufficiali per il silenzio. La questione riguarda anche il ruolo dell'artista tra impegno pubblico e neutralità legale. Non sono stati avviati nuovi processi o indagini, ma il dibattito sulla responsabilità e il diritto alla privacy continua.

? Domande chiave Perché il silenzio di un artista viene oggi percepito come colpa?. Come cambia il ruolo dell'artista tra impegno politico e propaganda?. Quali rischi corre la cultura se l'opinione diventa un prodotto immediato?. Chi decide se un intellettuale deve schierarsi su ogni tragedia?.? In Breve Confronto tra l'omissione di De Gregori e le dichiarazioni criticate di Erri De Luca. Riferimento storico alle dinamiche di protesta degli anni Settanta e Vietnam. Rischio trasformazione dell'artista in bancomat intellettuale citando il caso Richard Wagner. Esempio di impegno politico diretto attraverso le azioni di Bruce Springsteen. Il dilemma del silenzio: tra l’omissione di De Gregori e il giudizio su De Luca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il silenzio di De Gregori: tra diritto all’omissione e nuovi processi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cortocircuito di De Gregori e il sofismo di Prati: il silenzio non è mai neutraleUn video diffuso di recente mostra Edoardo Prati che interviene per difendere pubblicamente Francesco De Gregori.

Leggi anche: Imperia: i processi al lager di Bolzano tra storia e nuovi giuristi

Temi più discussi: Blog | Il cortocircuito di De Gregori e il sofismo di Prati: il silenzio non è mai neutrale; Caro De Gregori ti scrivo: nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio; Perché De Gregori ha ragione (anche quando irrita); Il silenzio è una forma di intelligenza. E De Gregori lo sa.

Stranamente i fans di De Gregori e De Luca mi compaiono sempre per primi quando apro X. Ma non spenderò più mezza parola per commentarli. Che sprofondino nel silenzio. x.com

Gaza, Zerocalcare: De Gregori? Schierarsi per forza non fa bene alla causa reddit

Guarda che non sono ioDe Gregori, e il florido mercato degli artisti engagéNel 1976, il Principe fu accusato di non impegnarsi politicamente, oggi gli contestano il silenzio su Gaza. Cambiano le cause, resta la pretesa del pubblico di processare i cantautori che preferiscono ... linkiesta.it

De Gregori, De Luca e l’eterno ‘sproloquiare’ di Thomas Mann: così è nato il reato di omissione d’opinione (e il silenzio è la vera rivoluzione)Bocciato Francesco De Gregori perché non si schiera. Ma contestato anche Erri De Luca perché non dice quello che è giusto. Ragionamenti articolati e approfonditi sono demodé in un’epoca dove tutto, ... msn.com