L'attenzione dei tifosi nerazzurri si concentra sulla situazione contrattuale del difensore olandese. Il suo futuro al club è incerto, con alcuni che chiedono il rinnovo e altri che prevedono una possibile partenza al termine della stagione. La questione riguarda sia la volontà del giocatore di continuare che le decisioni della società in vista delle prossime mosse. La decisione finale potrebbe influenzare il reparto difensivo della squadra.

di Alberto Petrosilli Tra esperienza e necessità di rinnovamento: il futuro del difensore olandese De Vrij resta uno dei temi più delicati in casa nerazzurra. Il contratto di Stefan de Vrij con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno e, inevitabilmente, il suo futuro è diventato uno degli argomenti più discussi tra tifosi e addetti ai lavori. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Da una parte c’è la necessità di ringiovanire la rosa, soprattutto in un reparto difensivo che negli ultimi anni ha fatto grande affidamento su giocatori d’esperienza. Dall’altra, però, pesa il valore di un calciatore che continua a garantire affidabilità, equilibrio e leadership dentro e fuori dal campo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, il dubbio De Vrij divide i tifosi: rinnovo o addio a fine stagione?

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