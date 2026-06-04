Il carcere di Bologna è battezzato dalla ‘ndrangheta | cosa emerge dalle carte di Hydra

Le carte di Hydra rivelano che il carcere di Bologna è sotto il controllo della ‘ndrangheta. Nei documenti si parla di gerarchie e di riti interni, come il passaggio dalla “Santa” alla “Società maggiore”. Si fa riferimento a comportamenti e simboli utilizzati per indicare il livello di appartenenza e di rispetto all’interno dell’organizzazione criminale. La relazione descrive anche le dinamiche di potere tra i detenuti.

“Quando hai lo sgarro sei all'apice della società minore e quando poi inizia la Santa, Vangelo e via dicendo, quando inizi dalla Santa inizi a essere della Società maggiore. La Santa la puoi tenere due anni al massimo e basta, dopo due anni devi cacciare la santa. Questa è avvenuta anche una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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