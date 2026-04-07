Processo Hydra tra pentiti e omissis | cosa sapeva il collaboratore di giustizia Bernardo Pace morto suicida in carcere

Nel processo Hydra, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia morto suicida in carcere, Bernardo Pace. Nel verbale del 19 febbraio, Pace ha lasciato otto pagine di appunti, con risposte che la procura ha ritenuto rilevanti nel corso delle indagini. La pm ha interrogato Pace sui collegamenti tra il sistema mafioso lombardo e alcuni esponenti politici, sia a livello locale che nazionale. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di indagini sui rapporti tra criminalità organizzata e politica.

«Allora ci sono.». Otto pagine nere nel verbale del 19 febbraio di Bernardo Pace. La pm Alessandra Cerreti della Direzione distrettuale antimafia di Milano gli aveva chiesto dei rapporti tra il “sistema mafioso lombardo” e i politici, locali e nazionali. Pace aveva iniziato a rispondere. Nel verbale depositato al processo Hydra, tutto omissato. Il 16 marzo si è impiccato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Aveva 62 anni, una condanna a 14 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, e da qualche settimana una nuova vita: collaborare con la giustizia. Aveva spiegato il perché: «Sono pentito per tutta questa faccenda e voglio dissociarmi di tutto e per tutto, per ripulirmi la coscienza, per i miei figli». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Si suicida in carcere a Torino Bernardo Pace: il pentito collaborava con i magistrati nel processo HydraIl pentito Bernardo Pace, condannato lo scorso gennaio, si è suicidato in carcere a Torino: stava collaborando con i magistrati nel processo Hydra.

Processo Hydra, il boss camorrista Gioacchino Amico si pente e diventa collaboratore di giustiziaGioacchino Amico, nato a Canicattì nel 1986, presunto boss del clan di Michele Senese, è il nuovo collaboratore di giustizia nel processo Hydra.

Temi più discussi: Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier Meloni; Blog | Con la delegazione Pd, ho visitato il carcere in cui si è tolto la vita Bernardo Pace. Ecco perché; Processo Hydra, tra pentiti e omissis: cosa sapeva il collaboratore di giustizia Bernardo Pace, morto suicida in carcere; La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI.

Gli interessi dei Senese e della mafia per i politici della destra: le parole dei pentiti al processo HydraSono i pentiti dell'inchiesta Hydra ad aver svelato ai magistrati come funzionava il sistema mafioso lombardo ... fanpage.it

Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniIl 40enne, ritenuto referente il Lombardia del clan Senese, è diventato un collaboratore di giustizia. Lo foto contestata, fu scattata a Milano nel 2019 in occasione di una convention di Fratelli d’It ... msn.com

Report e Sigfrido Ranucci hanno pubblicato e diffuso questa foto a dir poco imbarazzante. Ritrae la futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripresa in un selfie con Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia nel processo Hydra, ex referente del clan S facebook

Quando si parla di mafia, #Meloni, legittimamente, si infuria. Sull’impegno antimafia ha costruito la narrazione sulla nascita della sua carriera. Ma da giornalista dovrebbe sapere che le notizie si danno. E le parole dei pentiti al processo Hydra sono notizie più x.com