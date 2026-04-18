Nelle ultime ore sono state rese note nuove conversazioni di chat che coinvolgono Miriam Indelicato, la studentessa di 23 anni trovata senza vita in un palazzo di Roma. Le comunicazioni digitali sono al centro delle indagini e potrebbero fornire dettagli sulla sua quotidianità e sui contatti recenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità continuano ad analizzare tutte le prove raccolte sul caso.

Si infittisce il mistero attorno alla morte di Miriam Indelicato, la studentessa di 23 anni trovata senza vita in un palazzo di Roma. Le indagini si concentrano ora sulle ultime ore della giovane, ricostruite anche attraverso le conversazioni presenti nel suo smartphone. Un dettaglio, però, continua a far discutere: Miriam era davvero sola in casa quella notte? La ricostruzione degli investigatori parte da un punto fermo: Miriam Indelicato era rientrata a casa dopo una serata trascorsa con un’amica. Da lì in poi, il buio. Gli inquirenti stanno analizzando il contenuto del suo telefono, in particolare le chat e i messaggi scambiati nelle ore precedenti alla morte, per capire il suo stato d’animo e gli eventuali contatti avuti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le ultime ore di Miriam Indelicato: cosa emerge dalle chat?

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