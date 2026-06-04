A Pellezzano si è svolta la manifestazione di calcio femminile “Give Me 5”, durata cinque giorni. La Polisportiva Baroncino ha conquistato la vittoria. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre e ha promosso attività sportive e sociali legate al calcio femminile. Durante la manifestazione sono stati organizzati incontri e partite, coinvolgendo atlete di varie età. La manifestazione si è conclusa con la premiazione della squadra vincitrice.

Tempo di lettura: 4 minuti Cinque giorni di sport, partecipazione e condivisione hanno caratterizzato la seconda edizione di “Give Me 5 – Sport, Inclusione e Solidarietà”, la manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi che dal 29 maggio al 2 giugno ha animato il PalaLongo di Capriglia di Pellezzano, coinvolgendo società sportive, atleti, famiglie e operatori del sociale in un’esperienza che ha saputo coniugare competizione e inclusione. L’evento ha rappresentato ancora una volta un importante momento di incontro e confronto, confermando come lo sport possa essere uno strumento efficace per promuovere valori quali il rispetto, la solidarietà e la partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il calcio femminile protagonista a Pellezzano con “Give Me 5”: vince la Polisportiva Baroncino

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