Sporting Arechi Pellezzano il padel ritorna protagonista con la Coppa Italia Tpra

A Pellezzano il padel torna a essere protagonista con l'inizio della Coppa Italia Tpra. La competizione coinvolge due circoli e si sono disputati due incontri, con lo Sporting Arechi Padel che mira a mantenere alta la propria posizione nel girone provinciale. L’atmosfera è carica di entusiasmo tra gli appassionati che seguono da vicino le partite. La fase iniziale della coppa è già iniziata con entusiasmo e partecipazione.

Ritorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già elettrica. Due match, due circoli coinvolti, un solo obiettivo per lo Sporting Arechi Padel: continuare a correre forte nel girone provinciale. Domani, sabato 11 aprile, entrambe le formazioni maschili del club, Red e Orange. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Sporting Arechi Pellezzano, il padel protagonista: doppia sfida in Coppa Italia TpraRitorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già carica di attesa. Sporting Arechi Pellezzano, seconda giornata di Coppa Tpra di padelTempo di lettura: 3 minutiDopo l’esordio assoluto nella Coppa Italia Tpra di padel, lo Sporting Arechi di Pellezzano si prepara ad affrontare la... Temi più discussi: Sporting Arechi Pellezzano. Weekend positivo per il gruppo padel: formazioni Woman e Orange in corsa per la Coppa Italia Tpra; Challenge Hop Padel Tpra a Pellezzano, trionfano Turco e Amato; Battipaglia. Santa Teresa del Bambino Gesù, Don Luigi Piccolo domani sarà alla testa della Processione del Cristo Morto : il Comune vara il piano viabilità; Pellezzano, successo per il Challenge Hop Padel: Turco e Amato conquistano il Trofeo di Pasqua. Sporting Arechi Pellezzano, il padel protagonista: doppia sfida in Coppa Italia TpraRitorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già carica di attesa. Due match, due circoli coinvolti e un solo obiettivo per lo ... zon.it Sporting Arechi Pellezzano, weekend positivo per il padel: le formazioni Woman e Orange puntano le fasi eliminatoriePrestazioni solide e risultati incoraggianti per le squadre dello Sporting Arechi di Pellezzano nella Coppa Italia Tpra, con nuove prospettive di qualificazione ... ilgazzettinovesuviano.com https://www.salerno24.news/2026/03/27/sporting-arechi-pellezzano-week-end-di-coppa-italia-per-il-gruppo-padel-contro-le-coppie-di-otb-e-salerno-padel-club ASD Sporting Arechi - Tiki-Taka centro sportivo - facebook.com facebook