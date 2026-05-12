Incoontro al Cru e poi con la sindaca Ferdinandi Il futuro è in campo con Sara Gama Calcio femminile protagonista

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata al calcio femminile si è svolta recentemente, con incontri tra le rappresentanti del Cru e la sindaca del Comune. La manifestazione ha visto la presenza di Sara Gama, calciatrice nota nel panorama nazionale, che ha partecipato a iniziative e incontri sul territorio per sensibilizzare sulla partecipazione femminile nello sport. L’evento ha coinvolto diverse attività rivolte alle giovani sportive e agli appassionati di calcio femminile.

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Una giornata dedicata al calcio femminile con Sara Gama protagonista, per promuovere i valori dello sport e la partecipazione sportiva femminile sul territorio. È stato ideato e organizzato dal Comune di Perugia – Assessorato allo Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, l’incontro che oggi vedrà protagonista Sara Gama. Figura centrale del calcio femminile italiano, Gama è stata capitana della Nazionale italiana e della Juventus Women, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla valorizzazione del movimento calcistico femminile nel nostro Paese. Nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, impegnandosi nella diffusione della cultura sportiva e nello sviluppo di nuove opportunità per le atlete.🔗 Leggi su Lanazione.it

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