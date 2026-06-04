Il bunker segreto scoperto in una casa | camera bagno e un tunnel di 120 metri per scappare Ma non si sa chi è il proprietario
È stato scoperto un bunker nascosto in una casa, dotato di una camera, un bagno e un tunnel di 120 metri destinato alla fuga. Il rifugio presenta sistemi di protezione e occultamento molto sofisticati, simili a quelli di un set cinematografico. Al momento, non sono state identificate le generalità del proprietario né le motivazioni dietro la costruzione di questa struttura segreta. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine.
Un nascondiglio perfetto, dotato di sofisticati sistemi di protezione e occultamento degni di un set cinematografico e progettato anche per l'eventuale fuga del suo occupante. Il bunker, nascosto sotto una botola, è stato trovato dai carabinieri ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria.Il. 🔗 Leggi su Today.it
Scoperto bunker segreto in una casa in costruzione a San Luca: il ritrovamento dei Carabinieri
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