Il bunker segreto scoperto in una casa | camera bagno e un tunnel di 120 metri per scappare Ma non si sa chi è il proprietario

Notizia in breve

È stato scoperto un bunker nascosto in una casa, dotato di una camera, un bagno e un tunnel di 120 metri destinato alla fuga. Il rifugio presenta sistemi di protezione e occultamento molto sofisticati, simili a quelli di un set cinematografico. Al momento, non sono state identificate le generalità del proprietario né le motivazioni dietro la costruzione di questa struttura segreta. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine.