L’andata della finale playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli si è conclusa con un punteggio di 1-1. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere stata sospesa a causa di un forte acquazzone martedì sera. La ripresa di gioco di circa trenta minuti non ha portato a cambiamenti nel risultato finale.

L’andata della finale playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli si chiude sull’1-1. La mezz’ora giocata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la sospensione imposta dal violento acquazzone di martedì sera, non ha modificato il risultato. Sarà così il match di ritorno, che si giocherà domenica 7 (alle 18) al Del Duca ad incoronare la quarta squadra che potrà salire in serie B. I circa 30’ (più due di recupero) giocati durante la ripartenza non hanno modificato il risultato e hanno raffreddato un po’ l’entusiasmo della squadra di Corini, apparsa meno brillante e sicura rispetto alla sera precedente, mentre i bianconeri, pur insistendo in maniera pericolosa in un’ostinata costruzione dal basso, si sono mostrati un po’ più intraprendenti e pronti a sfruttare il gioco sulle corsie esterne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Brescia resta sul pari: "Dovevamo finalizzare"

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