Marsiglia Nizza Højbjerg esplode dopo il pari | Dovevamo vincere punto

Dopo la partita tra Marsiglia e Nizza terminata con un pareggio di 1-1, il centrocampista danese ha espresso forte insoddisfazione. Nel postpartita, ha affermato che la squadra avrebbe dovuto vincere la partita e ha manifestato chiaramente la propria frustrazione. La serata si è conclusa con sentimenti di amarezza per l’Olympique Marsiglia, che ha visto aumentare tensioni e delusione tra i suoi giocatori.

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