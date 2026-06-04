Il boss Fabrizio Messina irrompe al processo | Non sono più mafioso voglio vivere per le mie figlie
Durante il processo, l’imputato ha dichiarato di non essere più coinvolto in attività mafiose e ha affermato di voler cambiare vita per le sue quattro figlie minori. Ha spiegato che, a causa dell’amore per loro e del desiderio di dare un buon esempio, ha deciso di allontanarsi da un ambiente che considera non più adatto a lui. La sua dichiarazione si è concentrata sulla volontà di cambiare e sulla priorità della famiglia.
"Ho quattro figlie minori di età, belle come il sole, e in ragione dell'amore che nutro per loro ed anche per l'esempio che desidero comunicare ho voluto allontanarmi da un contesto che non è più attuale. Non mi appartiene più". Fabrizio Messina, indicato dalla Procura come capo del clan mafioso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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