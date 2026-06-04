Il boss Fabrizio Messina irrompe al processo | Non sono più mafioso voglio vivere per le mie figlie

Notizia in breve

Durante il processo, l’imputato ha dichiarato di non essere più coinvolto in attività mafiose e ha affermato di voler cambiare vita per le sue quattro figlie minori. Ha spiegato che, a causa dell’amore per loro e del desiderio di dare un buon esempio, ha deciso di allontanarsi da un ambiente che considera non più adatto a lui. La sua dichiarazione si è concentrata sulla volontà di cambiare e sulla priorità della famiglia.