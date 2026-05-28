Il centrocampista dell'Atalanta, di 35 anni, è tornato in campo al Mondiale dopo essere stato inizialmente escluso dal ct olandese. La decisione di reintegrarlo è arrivata dopo un periodo di assenza. Durante la competizione, ha raccontato che le sue figlie parlano bergamasco, facendo notare il suo legame con l’Italia.

Gli abbiamo portato bene. Pochi giorni fa, Marten De Roon, ospite della Tripletta, il nostro podcast, ci raccontava di quando il c.t. Ronald Koeman gli aveva comunicato che non lo avrebbe più convocato, perché doveva svoltare sui giovani. Infatti, l’ultima chiamata orange risaliva al marzo ’24. A 35 anni, Marten ci parlava delle riposanti vacanze in famiglia cui stava per consegnarsi, pur intravedendo una porticina socchiusa, perché l’Olanda è zeppa di talento offensivo, ma, dopo il grave infortunio dell’ex bolognese Schouten, nel ruolo di centrocampista d’equilibrio la scelta non era esagerata. E, infatti, ieri nella lista dei 26 di Koeman è apparso a sorpresa il nome di Marten De Roon, tra quelli di Dumfries, Koop e Malen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Roon, uno di noi! È Marten il "più italiano" al Mondiale: "Le mie figlie parlano bergamasco"

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