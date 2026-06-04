Una rivista ha inserito Anghiari tra i borghi più belli da visitare in Toscana. La regione ospita molti paesi caratteristici e rappresentativi delle sue peculiarità. Anghiari si distingue tra questi, ricevendo attenzione per la sua bellezza e per le sue caratteristiche storiche e architettoniche. La pubblicazione evidenzia la sua posizione tra le mete consigliate per i visitatori che cercano un esempio autentico del patrimonio toscano.

In una Toscana piena di paesi suggestivi e prototipi ideali delle prerogative di questa regione, Anghiari riesce a trovare il suo spazio di visibilità. Anzi, fra le mete simbolo della Toscana, proprio la patria di Baldaccio risulterebbe "il borgo più premiato" in base a "The Wom Travel", magazine del Gruppo Mondadori. Ricordiamo che da tempo Anghiari vanta ben tre riconoscimenti che non sono assolutamente titoli acquisiti, ma oggetto di periodica valutazione: quello di essere uno dei " Borghi più Belli d’Italia ", quello di fregiarsi del marchio di " Bandiera Arancione " del Touring Club Italiano e quello di essere fra le cosiddette "Città Slow", ovvero indice di uno stile di vita a "lentezza positiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il borgo tra le mete da visitare. Rivista lo segnala tra i più belli

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