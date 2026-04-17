Con l’arrivo dei ponti di primavera, molte persone cercano idee rapide per scoprire nuove destinazioni. Tra le mete di provincia, le isole del Mediterraneo e i laghi italiani più suggestivi, ci sono opzioni per ogni preferenza. Le spiagge si risvegliano con il profumo delle zagare, mentre i paesaggi alpini si tingono di colori vivaci dopo il freddo invernale. Sono tante le possibilità per organizzare una breve fuga all’insegna della scoperta e del relax.

Il profumo del mare si confonde con le zagare nel cuore del Mediterraneo, e l’erba dei pascoli si fa cangiante dopo il candido sonno dell’inverno alpino. I giardini si inebriano di piante aromatiche e i balconi si vestono a festa in tutte le tonalità della primavera, mentre il bucato sventola al sole e gli aromi delle cucine aleggiano dalle finestre socchiuse, stuzzicando le narici. Le primizie della bella stagione svegliano l’appetito, e la fame vien mangiando e viaggiando, in barba ad un “aprile dolce dormire”. Tempo di ponti di primavera e di partenze, occasioni per scoprire luoghi e territori prima del gran viavai estivo, quando le temperature sono ancora gentili e i prezzi leggeri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa fare e dove andare nei ponti di primavera: idee last minute tra mete di provincia, isole mediterranee e i laghi più belli d’Italia

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