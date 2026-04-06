Il Borgo del Piazzo di Biella è stato inserito nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia durante un incontro regionale che si è tenuto il 28 marzo presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. La decisione è stata comunicata ufficialmente all’interno di una riunione tra rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte. La scelta riguarda la valorizzazione di luoghi storici e di particolare interesse nel territorio piemontese.

Il Borgo del Piazzo di Biella è entrato ufficialmente nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in Piemonte durante l’incontro regionale svoltosi il 28 marzo presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. L’evento ha la partecipazione di diverse autorità e ha l’intervento di rappresentanti provenienti anche dalla Valle d’Aosta, ospiti della sessione. L’ingresso del centro biellese in questa rete segna un riconoscimento formale al valore architettonico e paesaggistico del territorio. Una strategia di rete per il patrimonio piemontese. Sotto la guida di Paolo Gaudissard, l’assemblea ha lavorato per rendere più efficiente l’organizzazione associativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo del Piazzo tra i più belli d’Italia: svolta per il turismo di Biella

Castelvetro tra i "Borghi più belli d'Italia", il programma per una Pasqua tra colline, castelli e mostreSe si valuta una visita a Castelvetro e al suo territorio per il weekend lungo di Pasqua, la prima cosa che viene in mente sono le passeggiate tra le...

Vipiteno, tra i Borghi più belli d’ItaliaNel cuore dell’Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d’Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata.

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L’Assemblea regionale ha accolto il Borgo del Piazzo di Biella e tracciato le linee di sviluppo. Assemblea Nazionale a Castagnole Lanze nel 2028 facebook