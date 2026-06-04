Il bilancio di missione di Cisl Romagna | Oltre 87mila iscritti unificazione tra province è una scelta strategica
Il sesto bilancio di missione della Cisl Romagna ha evidenziato oltre 87.000 iscritti nel 2025. La presentazione si è tenuta a San Patrignano e ha mostrato i risultati delle attività e dell’impatto economico e sociale dell’organizzazione a favore di lavoratori, pensionati e famiglie nelle province della regione. La fusione tra le province è stata definita una scelta strategica dall’organizzazione.
A San Patrignano si è svolta la presentazione del sesto bilancio di missione della Cisl Romagna. Il documento illustra il risultato delle attività e dell’impatto economico e sociale generato dall’organizzazione sindacale nel 2025 a favore di lavoratori, pensionati e famiglie delle province di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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