Il bilancio di missione di Cisl Romagna | Oltre 87mila iscritti unificazione tra province è una scelta strategica

Notizia in breve

Il sesto bilancio di missione della Cisl Romagna ha evidenziato oltre 87.000 iscritti nel 2025. La presentazione si è tenuta a San Patrignano e ha mostrato i risultati delle attività e dell’impatto economico e sociale dell’organizzazione a favore di lavoratori, pensionati e famiglie nelle province della regione. La fusione tra le province è stata definita una scelta strategica dall’organizzazione.