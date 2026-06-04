Il Besiktas scarica Devis Vasquez | il portiere torna a Trigoria dopo la rottura in Turchia

Il Besiktas ha rescisso il contratto con il portiere Devis Vasquez, che torna così in Italia. La rottura con il club turco è avvenuta in modo improvviso e senza preavviso. Vasquez, arrivato in prestito, non ha trovato spazio e ora si trova senza squadra. La sua esperienza in Turchia si è conclusa bruscamente, lasciando il portiere senza una sistemazione attuale.

L’avventura in Turchia di Devis Vasquez si è conclusa nel peggiore dei modi e con un tempismo del tutto inaspettato. Il Besiktas ha comunicato ufficialmente la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per il portiere colombiano, che nella giornata di oggi ha svuotato l’armadietto e ha lasciato definitivamente Istanbul. Arrivato nella capitale italiana la scorsa estate a parametro zero dopo la fine della sua precedente esperienza calcistica, l’estremo difensore si era trasferito in Super Lig durante l’ultima sessione invernale di calciomercato. La formula del prestito con opzione di acquisto definitivo sembrava la soluzione ideale per concedergli quel minutaggio che in giallorosso non avrebbe mai trovato, ma l’esperienza si è rivelata un fallimento tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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