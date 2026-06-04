il belpaese un paradiso solo per i milionari

Un articolo segnala che in Italia, secondo Warren Buffett, la lotta di classe favorisce i ricchi. Viene citata una tendenza internazionale che mostra come, da decenni, i governi abbiano favorito le fasce più ricche. L’articolo suggerisce che il paese sia diventato un “paradiso” per i milionari, sottolineando come questa realtà sia condivisa anche a livello globale. Non vengono forniti dettagli specifici o dati, e non vengono fatti confronti con altre nazioni.

Il miliardario Warren Buffett ha ragione, la lotta di classe esiste e la stanno vincendo loro. Una tendenza internazionale, tra le tante, lo comprova: da decenni, i governi dei diversi. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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