Chi veste Elettra Lamborghini a Belve | addio abiti milionari il look costa solo 1300 euro

Elettra Lamborghini è tornata a partecipare a Belve dopo aver interrotto una registrazione avvenuta nel 2022. Durante l’intervista, ha indossato un look dal costo di circa 1300 euro, diverso dai vestiti di alta moda indossati in passato. La cantante ha scelto di presentarsi con abiti dal prezzo più contenuto rispetto alle sue scelte precedenti, che avevano fatto parlare di sé.