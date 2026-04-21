Chi veste Elettra Lamborghini a Belve | addio abiti milionari il look costa solo 1300 euro
Elettra Lamborghini è tornata a partecipare a Belve dopo aver interrotto una registrazione avvenuta nel 2022. Durante l’intervista, ha indossato un look dal costo di circa 1300 euro, diverso dai vestiti di alta moda indossati in passato. La cantante ha scelto di presentarsi con abiti dal prezzo più contenuto rispetto alle sue scelte precedenti, che avevano fatto parlare di sé.
Elettra Lamborghini torna a Belve dopo aver bloccato la sua precedente intervista registrata nel 2022. Ora la popstar appare nello show di Francesca Fagnani con un nude look dal top drappeggiato e con gonna a frange. Ecco chi ha firmato l'outfit e quanto costa.🔗 Leggi su Fanpage.it
L'intervista di Elettra Lamborghini - Domenica In Speciale Sanremo 2026
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Le rivelazioni piccanti della cantante ospite questa sera a #Belve. #ElettraLamborghini x.com