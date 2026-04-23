Emanuele Buttini e Deborah Ronchi sono stati convocati per gli interrogatori di garanzia che si terranno la prossima settimana di fronte al giudice per le indagini in corso. I due sono coinvolti in un procedimento legale e sono noti per aver accumulato guadagni di diversi milioni di euro. Recentemente sono stati anche al centro di attenzione mediatica per aver trascorso vacanze a Mykonos e per il loro rapporto, che si sviluppa sia sul piano professionale che personale.

Compariranno davanti al gip la prossima settimana, per gli interrogatori di garanzia, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi. I due, compagni nella vita e nel lavoro, sono stati arrestati dalla guardia di finanza. Ai domiciliari da lunedì nella loro casa di Cinisello Balsano, per la Procura di Milano sono i «promotori» e i «dominus» di un presunto giro di escort per calciatori di serie A, e non solo, nei locali di lusso della movida milanese. Le accuse Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione sono le accuse nei confronti dei due, non ancora quarantenni e già da alcuni anni titolari dell'agenzia di eventi Ma.De Milano. Avrebbero...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Chi sono Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini: i guadagni milionari, la relazione (non solo al lavoro) e i viaggi a Mykonos

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