Il basket ad Arezzo rischia di precipitare nel baratro della Serie D

Il basket ad Arezzo rischia di retrocedere in Serie D. Per mantenere la categoria, sarà necessario un intervento economico significativo. La società ha chiesto supporto all’imprenditoria locale, sottolineando che senza fondi sarà difficile proseguire in questa stagione. La situazione finanziaria è critica e senza risorse adeguate, il club potrebbe essere costretto a chiudere o a retrocedere. La questione resta aperta e dipende dall’intervento di eventuali sponsor o investitori.

“Se dovessi essere brusco e sfacciato, direi che serviranno soprattutto i soldi. Adesso viene il bello ma ci servirà una mano dall'imprenditoria locale. Qui siamo persone serie, lavoriamo con professionalità, siamo impegnati nel sociale, abbiamo centinaia di tesserati. La Sba è una bella vetrina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Scuola Basket Arezzo Vs Olimpia Basket Milano

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