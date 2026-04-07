Senza i gol di Orban il Verona rischia il baratro della Serie B
Il rendimento del bomber del Verona rimane senza reti da oltre due mesi, mentre la squadra si trova in una posizione critica in classifica. La mancanza di gol di Orban si combina a una serie di risultati negativi, aumentando il rischio di retrocessione in Serie B. La situazione attuale preoccupa i tifosi e gli addetti ai lavori, che seguono con attenzione la sfida per evitare la discesa di categoria.
Gift Orban non riesce a sbloccare il proprio personale conto reti da più di sessanta giorni, mentre la squadra gialloblù rischia seriamente la caduta in Serie B. Il bomber nigeriano, autore di 7 gol in questa stagione, non trova la via della rete dall’ultima apparizione utile del 26 gennaio. La situazione degli scaligeri appare estremamente complicata, poiché nonostante un rendimento positivo sul campo, i punti necessari per la salvezza non arrivano. Al momento, solo un evento eccezionale potrebbe cambiare l’attuale traiettoria della squadra ed evitarle la retrocessione. Il peso del silenzio offensivo di Gift Orban. L’ultima volta che il giocatore nigeriano ha mandato in rete l’avversario è stato il 26 gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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