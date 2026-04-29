Basket Eurolega | il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie

Nel primo turno dei playoff di Eurolega, il Real Madrid ha vinto l’incontro contro l’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 86-82. La partita si è disputata tra le mura di casa degli spagnoli, che hanno controllato il gioco fin dall’inizio. Nel finale, la squadra locale ha rischiato di perdere il vantaggio, ma è riuscita a mantenere la testa fino al termine dell’incontro.

L’ultimo incontro del primo turno dei playoff di Eurolega va al Real Madrid. Gli spagnoli, tra le mura amiche, hanno battuto gli israeliani dell’Hapooel Tel Aviv per 86-82, al termine di un match dominato fin dal primo possesso. Solo nel finale la squadra più titolata d’Europa ha subito la rimonta degli ospiti, insufficiente per ribaltare il risultato. Il Real si porta il primo meritato punto della serie grazie anche ai 21 punti di Facundo Campazzo (69 da tre). Top scorer del match Blakeney con 25 punti a referto. Inizio equilibrato con gli spagnoli sempre ad inseguire. Il canestro del primo vantaggio madrileno porta la firma di Hezonja prima del nuovo sorpasso ospite firmato Oturu.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie Notizie correlate Eurolega: i tifosi del Real Madrid sfidano la politica per l’HapoelIl Real Madrid si prepara ad affrontare l’Hapoel nei quarti di finale dell’EuroLega dopo che la sconfitta del club israeliano contro l’AS Monaco ha... Basket: l’Olimpia perde con l’Hapoel e rischia di dire addio all’EurolegaEra l’occasione per ricucire il gap con la zona play-in, ma era anche una trasferta insidiosa, con solo 9 giocatori disponibili. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Real Madrid Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato; Live Real Madrid - Hapoel IBI Tel Aviv - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/04/2026; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Real Madrid - Hapoel Tel Aviv Euroleague. Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serieL'ultimo incontro del primo turno dei playoff di Eurolega va al Real Madrid. Gli spagnoli, tra le mura amiche, hanno battuto gli israeliani dell'Hapooel ... oasport.it Basket: Fenerbahce, Olympiacos e Panathinakos vincono gara-1 dei playoff di EurolegaHanno preso il via i playoff di Eurolega 2025/26 e nella serata di oggi erano tre i match in programma. Aspettando Real Madrid-Hapoel Tel Aviv di domani ... oasport.it José Mourinho è clamorosamente in pole position per la panchina del Real Madrid. Ecco quale potrebbe essere il nuovo undici titolare delle merengues - facebook.com facebook Il ritorno dello Special One in Spagna è possibileIl punto di @tancredipalmeri #sportitalia #realmadrid #mourinho x.com