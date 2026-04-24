Fino al 3 maggio, al centro culturale Valle Faul è possibile visitare l’esposizione di Fiorenzo Mascagna, che presenta i suoi rilievi cromatici. L’artista mette in mostra opere che combinano elementi di pittura e scultura, creando un’installazione articolata e caratterizzata da un uso intenso del colore. La mostra si inserisce in un percorso che invita a esplorare i confini tra diverse discipline artistiche.

? Cosa sapere Fiorenzo Mascagna espone i suoi rilievi cromatici al centro culturale Valle Faul fino al 3 maggio.. L'artista viterbese integra la materia con le teorie filosofiche di Gaston Bachelard.. Dal 23 aprile al 3 maggio, gli spazi del centro culturale Valle Faul ospitano la mostra di Fiorenzo Mascagna, un percorso espositivo che celebra l’incontro tra materia e pensiero attraverso rilievi cromatici su tavola. L’iniziativa, intitolata Appuntamenti sulla panchina del tempo tra idea e materia, è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Carivit e al patrocinio del comune di Viterbo. L’artista viterbese ha voluto che questo evento rappresentasse il culmine di un cammino creativo durato molti anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mascagna al Valle Faul: l’arte che sfida i confini tra pittura e scultura

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