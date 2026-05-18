il gran teatro delle idee al san domenico la magia del barocco

L’eccezionale mostra Barocco. Il Gran Teatro delle Idee (aperta fino al 28 giugno) riunisce al Museo Civico San Domenico di Forlì circa 250 capolavori per dimostrarci come il Seicento sia stato un incredibile laboratorio di modernità. Un periodo di sperimentazioni e di fervore artistico che si palesa nella pittura dei grandi interpreti di questo particolare momento creativo. Barocca, ad esempio, fu la torsione drammatica del ‘Laocoonte’ di Bernini, barocche furono le geometrie del Borromini. Barocchi i cieli aperti immaginati da Pietro da Cortona, barocche le allegorie sacre e profane di Lanfranco, Guercino, Salvator Rosa e Artemisia Gentileschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Barocco il Gran Teatro delle Idee Musei San Domenico Forlì (Fc) Soprano Federica Lombardi

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