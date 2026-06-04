Il Barcellona sta negoziando con Cesc Fabregas per assumere il ruolo di allenatore nel 2028, in vista di un possibile cambio alla guida tecnica. La trattativa si concentra sulla sostituzione di Hansi Flick, attualmente alla guida della squadra. La notizia è stata confermata e riportata da fonti di settore, indicando un passo avanti nelle discussioni tra il club e l’ex calciatore.

2026-06-04 12:10:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona è già in trattativa con Cesc Fabregas in vista del suo incarico da allenatore nel 2028. Fabregas ha goduto di una meravigliosa carriera da giocatore dopo essere passato all’accademia La Masia del Barça con incantesimi all’Arsenal, Chelsea, Monaco e Como. Ha anche collezionato quasi 100 presenze con il Barcellona tra il 2011 e il 2014 e ha vinto 110 presenze con la sua nazionale, aiutandola a vincere la Coppa del Mondo 2010 e il Campionato Europeo nel 2008 e 2012. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2023, è rimasto al Como e ha allenato le squadre giovanili del club prima di assumere il ruolo di capo allenatore 12 mesi dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Barcellona è in trattative con Cesc Fabregas per sostituire Hansi Flick al Camp Nou

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Is Cesc Fabregas a Revolutionary Coach

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?Il #Como, come scritto da Gazzetta, si aggiunge ai club interessati ad Andrea #Cambiaso. Cesc #Fabregas è innamorato dell'esterno bianconero. Anche #Inter, #Milan e #Napoli continuano a mostrare interesse - come anticipato - in Italia. All'estero rispun x.com

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