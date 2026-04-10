Barcellona-Espanyol sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Derby catalano al Camp Nou

Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si disputa al Camp Nou il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol. La squadra di casa, in testa alla classifica, ha sette punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, il Real Madrid. La formazione ospite cerca di migliorare la propria posizione in vista delle ultime partite di campionato. Le formazioni ufficiali e le quote sono state pubblicate e i pronostici indicano una possibile vittoria della squadra di casa.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol: la capolista sembra avviata a vincere questo campionato, ha 7 punti di vantaggio sul Real Madrid ed appare chiaramente come la squadra più forte del paese. Mercoledì notte, però, la squadra di Flick è incappata in un imprevisto clamoroso e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Espanyol (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano al Camp Nou Barcellona-Maiorca (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I catalani vogliono continuare il percorso netto al Nou CampIl Barcellona guida la classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid e finora non ha mai sbagliato tra le mura amiche: dieci... Temi più discussi: Barcellona - Espanyol; Barcellona-Espanyol: la diretta gratuita del match di Liga; Segui Barcellona-Espanyol: dove vederla, formazioni e quote; Quote scommesse Barcellona - Espanyol. Pronostico Barcellona vs Espanyol – 11 Aprile 2026Appuntamento imperdibile nella La Liga: il 11 Aprile 2026 alle 18:30 il Camp Nou ospita Barcellona - Espanyol. Una sfida che promette intensità, rivalità ... news-sports.it Il video della molestia di Mapi Leon durante il derby Espanyol-BarcellonaIn Spagna è scoppiata una nuova polemica che coinvolge Mapi Leon, calciatrice del Barcellona femminile, accusata di un gesto inappropriato durante il derby contro l’Espanyol. L’episodio ha attirato ... blitzquotidiano.it Il fuoriclasse musulmano del Barcellona furioso per quanto accaduto durante l’amichevole nello stadio dell’Espanyol. La Spagna rischia di dover giocare una partita a porte chiuse - facebook.com facebook