La squadra catalana ha ottenuto una vittoria per 2-0 in trasferta contro il Getafe, portandosi a un passo dal titolo in Liga. La prossima settimana, potrebbe ufficializzare il trionfo in campionato prima del tradizionale confronto con il Real Madrid al Camp Nou. La sfida con l’Osasuna si svolgerà sabato a Pamplona, mentre il Madrid affronta l’Espanyol domenica a Barcellona.

La 29ª Liga del Barcellona è ora a un passo. I catalani hanno vinto 2-0 a Getafe e possono conquistare il titolo già la prossima settimana quando la squadra di Flick giocherà a Pamplona con l’Osasuna, sabato, e il Madrid a Barcellona con l’Espanyol, domenica. Ora Flick ha 11 punti in più di Arbeloa quando alla fine mancano 5 giornate: se il tristissimo Madrid di questi tempi non vince con l’Espanyol e il Barça supera l’Osasuna la Liga è dei catalani, che però festeggeranno davanti alla tv. Altrimenti domenica 10 c’è un’occasione più ghiotta per alzare il trofeo sul campo: il Clásico al Camp Nou. A decidere la gara del Coliseum le reti di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barcellona, la Liga è a un passo! E potrebbero festeggiare prima del Clásico al Camp Nou...

Notizie correlate

Barcellona-Real Madrid: confermata la data del Camp Nou Clasico2026-04-20 17:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Barcellona-Espanyol (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby catalano al Camp NouNel tardo pomeriggio di sabato è in programma il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol: la capolista sembra avviata a vincere questo campionato,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: L’Atletico resiste all’assalto del Barcellona ed è tra le quattro elette; Anteprima Bayern München - Barcelona, semifinale di andata di Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita; Raphinha e il gesto ai tifosi dell'Atletico: cosa avrà voluto dire?; Liga: Atlético Madrid impegnato a Elche, il Barcellona ospita il Celta Vigo al Camp Nou.

Barcellona, la Liga è a un passo! E potrebbero festeggiare prima del Clásico al Camp NouI catalani hanno vinto 2-0 a Getafe e possono conquistare il titolo già la prossima settimana quando la squadra di Flick giocherà a Pamplona con l’Osasuna, sabato, e il Madrid a Barcellona con l’Espan ... msn.com

Barcellona-Celta sospesa per 15': malore in tribuna, i soccorritori intervengono prontamenteMomenti di grande apprensione allo Spotify Camp Nou durante la sfida di Liga tra Barcellona e Celta Vigo. Poco prima dell’intervallo, subito dopo. tuttomercatoweb.com

MARK VAN BOMMEL Oggi compie gli anni Mark van Bommel, centrocampista olandese che vanta un'esperienza in Spagna, con la maglia del Barcelona. Van Bommel arrivò al Camp Nou nel 2005 dopo gli esordi con il Fortuna Sittard e la successiva c - facebook.com facebook

Camp Nou’da kazanan Atletico. x.com