Il 4 giugno, Jetsun Pema, regina del Bhutan, compie 36 anni. Con una vita riservata, è conosciuta come “la Kate Middleton dell’Himalaya” ma evita l’attenzione pubblica. La regina è apprezzata per il suo ruolo e il suo impegno, mantenendo uno stile di vita semplice e lontano dai riflettori. La sua figura è spesso associata all’amore e alla dedizione alla famiglia, senza partecipare a eventi pubblici di grande rilievo.

È stata soprannominata “la Kate Middleton dell’Himalaya”. A differenza della principessa del Galles, però, Jetsun Pema del Bhutan non è abituata a stare sotto i riflettori. Anzi, tra le royal che siedono sul trono, è forse quella più schiva e timida. Oltreché la più felice, visto che con il marito regna su quello che è considerato il Paese più felice del mondo. Restia ad ogni forma di visibilità, la moglie del re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck compie oggi 36 anni. Un anniversario – è nata il 4 giugno 1990 – che la rende universalmente “la regina, attualmente in carica, più giovane al mondo”. È diventata regina nel 2011, quando aveva solo 21 anni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 4 giugno la regina del Bhutan Jetsun Pema compie 36 anni. Una vita lontano dai riflettori, ma piena di amore

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