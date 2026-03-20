Elia e Volpe sono ormai agli antipodi, con distanze sempre più evidenti tra loro. Raimondo Todaro, dopo aver superato una malattia, sta vivendo una nuova storia d’amore lontano dai riflettori. Il Grande Fratello Vip 2026 prosegue a ritmo sostenuto: questa sera, venerdì 20 marzo, la conduttrice torna in studio con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

I l Grande Fratello Vip 2026 corre veloce: lo sa bene Ilary Blasi, che dopo la puntata d’esordio di martedì stasera, venerdì 20 marzo, torna in studio affiancata dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il secondo appuntamento in diretta su Canale 5, annunciato in palinsesto alle 21:20, inizierà quando finirà La Ruota della fortuna, probabilmente poco prima delle 22:00, come già accaduto tre giorni fa. La missione di stasera è quella mantenere ascolti in linea con la prima puntata: fare meglio di martedì è difficile, ma fare peggio porterebbe ad aprire una riflessione seria sul reality, nonostante la fiducia di Pier Silvio Berlusconi che mercoledì scorso ha invitato alla pazienza: «È troppo presto per giudicare, il Grande Fratello resta un pilastro della tv». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Elia e Volpe sono sempre più distanti. Raimondo Todaro, dopo aver sconfitto la malattia, vive un nuovo amore lontano dai riflettori

Articoli correlati

Leggi anche: L’amore privato della Ferragni: lontano dai riflettori e dai gossip più spietati (le foto confermano la storia)

Andrea Delogu, le foto dei baci a Roma e un nuovo amore lontano dai riflettoriUn’intesa autentica che, probabilmente, è stata anche uno degli elementi chiave della loro vittoria nel programma di Milly Carlucci.

Una selezione di notizie su Raimondo Todaro

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Cosa c'è nel telefono di Raimondo Todaro? Video; GF Vip 2026, è scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe: aperto un televoto flash per formare due 'club', cosa cambia; GF Vip, Raimondo Todaro rivela su Francesca Tocca: Ci siamo lasciati due volte; GF Vip, tutto quello che è successo ieri sera, dallo scontro immediato tra Mussolini e Lucarelli, Antonella Elia ignora Adriana Volpe.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 | Da Alessandra Mussolini a Raimondo TodaroI nomi di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026: ecco il cast completo, da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro e Antonella Elia. ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip stasera 20 marzo su Canale 5: lo scontro Elia-Volpe, Todaro si racconta e il televoto per l’immunitàGF Vip stasera 20 marzo su Canale 5: scontro Elia-Volpe, Todaro si racconta, la coppia Mussolini-Caruso e il televoto per l'immunità. Anticipazioni ... lifestyleblog.it

C'è un nuovo amore nella vita di Raimondo Todaro ne ha parlato nella casa del Grande Fratello VIP ecco chi è https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/raimondo-todaro-parla-della-sua-fidanzata-segreta-e-svela-come-e-nata-la-storia-dam - facebook.com facebook