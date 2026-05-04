Elodie compie 36 anni | con la foto condivisa su Instagram Franceska Nuredini rivendica il loro amore

Franceska Nuredini ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra il suo rapporto con Elodie, che ha compiuto 36 anni. La foto sembra essere un modo per condividere con i follower un momento personale legato alla loro relazione. La pubblicazione ha attirato l’attenzione su un legame che, attraverso l’immagine, si presenta come importante per entrambe. La foto rappresenta quindi un gesto pubblico di rivendicazione del loro amore.

Franceska Nuredini condivide su Instagram una foto che racconta molto della storia d’amore in corso con Elodie. La ballerina ha deciso di sbilanciarsi in occasione dei festeggiamenti per il 36esimo compleanno della cantante. Quello scatto è un omaggio e la scelta dell’immagine non è stata casuale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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