Il 17 luglio alle 18, un concerto si terrà tra le colline di Dogliani, nel cuore delle Langhe. Il musicista, noto per le sue composizioni, salirà sul palco per esibirsi in un evento che combina musica e natura. L’area sarà aperta al pubblico, con persone che si muoveranno tra i paesaggi collinari per ascoltare dal vivo le sue melodie. La serata si svilupperà tra musica e camminate tra i vigneti circostanti.

M usica, natura e una passeggiata tra le colline delle Langhe. Il prossimo 17 luglio 2026 alle ore 18, Ludovico Einaudi tornerà a suonare a Dogliani, il paese delle sue radici, con un evento speciale che sarà molto più di un semplice concerto. L’appuntamento, intitolato “Solo Piano”, si terrà sulla collina di Borgata Nocello, in provincia di Cuneo, e avrà anche una finalità benefica: l’intero incasso sarà infatti destinato al restauro della Biblioteca Civica “L. Einaudi”, donata nel 1963 da Giulio Einaudi al Comune di Dogliani in memoria del padre Luigi. Ma c’è un dettaglio che rende l’evento ancora più particolare. Per raggiungere il luogo del concerto il pubblico dovrà percorrere una passeggiata di circa tre chilometri a piedi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 17 luglio Ludovico Einaudi suonerà sulle colline di Dogliani. Un evento che unisce musica, natura e movimento, tre alleati del benessere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesiA Roma è stata presentata la nuova programmazione estiva all’Auditorium Parco della Musica, con il Roma Summer Fest che si svolgerà nei prossimi due...

Una grigliata in vigna sulle colline di Fara Novarese: l'evento del fine settimanaNel fine settimana, le colline di Fara Novarese ospitano una manifestazione organizzata dall'associazione culturale FaraDoc.

Temi più discussi: Finalmente Ludovico Einaudi nella sua Dogliani: il 17 luglio; Ludovico Einaudi, venerdì 17 luglio, in concerto a sostegno della Biblioteca di Dogliani; Dogliani accoglie Ludovico Einaudi per un concerto tra musica e paesaggio; La crisi, il turismo e l’Italia riscoperta.

LUDOVICO EINAUDI torna a Dogliani, il paese del nonno Luigi, con una camminata e un concerto per raccogliere fondi per la biblioteca civica #LudovicoEinaudi x.com

Dogliani accoglie Ludovico Einaudi per un concerto tra musica e paesaggioMercoledì 17 luglio il pianista torna a casa con Solo Piano sulla collina di Borgata Nocello: incasso destinato al restauro della Biblioteca Civica L. Einaudi ... targatocn.it

Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesiPresentata a Roma la rassegna estiva, l’amministratore delegato Ranucci: l’Auditorium un luogo che parla al mondo e al pubblico di domani ... ilsole24ore.com