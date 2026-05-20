Una grigliata in vigna sulle colline di Fara Novarese | l' evento del fine settimana
Nel fine settimana, le colline di Fara Novarese ospitano una manifestazione organizzata dall'associazione culturale FaraDoc. Si tratta di due giorni dedicati a incontri tra le vigne della zona, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue produzioni locali. L’evento prevede diverse attività e momenti di condivisione, con l’intento di coinvolgere la comunità e i visitatori interessati alla cultura del vino e alla tradizione agricola della zona.
L'associazione culturale FaraDoc organizza una due giorni di incontri tra le vigne delle colline di Fara Novarese. L'evento, denominato "AperiGrill", si terrà venerdì 22 e sabato 23 maggio a partire dalle 19.Il programma delle due serate prevede un aperitivo e una grigliata all'aperto in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bellinzago Novarese, Pasquetta con grigliata e tombolata
Leggi anche: Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della protezione civile