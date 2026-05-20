Una grigliata in vigna sulle colline di Fara Novarese | l' evento del fine settimana

Nel fine settimana, le colline di Fara Novarese ospitano una manifestazione organizzata dall'associazione culturale FaraDoc. Si tratta di due giorni dedicati a incontri tra le vigne della zona, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue produzioni locali. L’evento prevede diverse attività e momenti di condivisione, con l’intento di coinvolgere la comunità e i visitatori interessati alla cultura del vino e alla tradizione agricola della zona.

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