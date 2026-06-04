Ignazio Gadaleta il blu come frequenza mentale
La retrospettiva di Ignazio Gadaleta al Museo Diocesano di Molfetta si conclude con la pubblicazione di un nuovo lavoro. La mostra, che segna il ritorno dell’artista nella sua regione, ha presentato le sue opere recenti. Gadaleta, nato nel 1958, utilizza il colore blu come elemento centrale nelle sue creazioni. La mostra è stata allestita nel museo locale e ora si chiude con l’uscita di un nuovo progetto.
Finalmente la retrospettiva allestita presso il Museo Diocesano di Molfetta (Bari), che segna il ritorno di Ignazio Gadaleta (nato nel 1958) nella sua regione d’origine, si completa con la pubblicazione. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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