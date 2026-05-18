Dalla mostra alla collezione Gadaleta dona dodici opere al Museo Diocesano di Molfetta

L’artista molfettese Ignazio Gadaleta ha deciso di donare dodici opere al Museo Diocesano di Molfetta. Queste opere provengono dalla sua recente mostra e dalla collezione personale. Gadaleta, noto dagli anni Ottanta come uno tra gli artisti principali della pittura aniconica, ha poi evoluto il suo stile verso l’arte ambientale nel Terzo Millennio. La donazione include lavori realizzati in diversi momenti della sua carriera e si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui