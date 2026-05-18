Dalla mostra alla collezione Gadaleta dona dodici opere al Museo Diocesano di Molfetta

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista molfettese Ignazio Gadaleta ha deciso di donare dodici opere al Museo Diocesano di Molfetta. Queste opere provengono dalla sua recente mostra e dalla collezione personale. Gadaleta, noto dagli anni Ottanta come uno tra gli artisti principali della pittura aniconica, ha poi evoluto il suo stile verso l’arte ambientale nel Terzo Millennio. La donazione include lavori realizzati in diversi momenti della sua carriera e si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico locale.

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L’artista molfettese Ignazio Gadaleta, considerato sin dagli anni Ottanta tra gli esponenti di punta della pittura aniconica, prima della svolta verso la dimensione dell’arte ambientale nel Terzo Millennio, ha deciso di donare alla Fondazione Museo Diocesano della propria città dodici opere della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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