A Firenze la Notte Blu il focus è sulla salute mentale
Il 9 maggio a Firenze si svolge la 17ª edizione della 'Notte blu', un evento promosso da Europe Direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa. La giornata è dedicata ai giovani e al tema della salute mentale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle relazioni come strumento di prevenzione del disagio psicologico. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse fasce di età attraverso attività e incontri dedicati al benessere psicologico.
Firenze, 9 maggio 2026 - Una giornata dedicata ai giovani, al benessere psicologico e alla forza delle relazioni come strumento di prevenzione del disagio: il 9 maggio Firenze ospita la 17a edizione della 'Notte blu', l'iniziativa promossa da Europe Direct Firenze per la Festa dell'Europa. I temi di quest'anno sono quelli della salute mentale e della qualità delle relazioni. Per una intera giornata, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, il Combo Social Club ospiterà incontri, laboratori, testimonianze, musica e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con l'obiettivo di costruire spazi di ascolto e strumenti concreti per accompagnare la crescita di adolescenti e giovani adulti.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
San Giovanni, il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOiArezzo, 22 aprile 2026 – Giornata conclusiva densa di appuntamenti e significati a San Giovanni Valdarno, dove il Festival della Salute Mentale 2026...
Leggi anche: Trump sulla sua salute mentale: Servirebbero più persone come me – Il video
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Il benessere giovanile al centro della Notte Blu di Firenze; Ue, a Firenze la Notte Blu 2026 accende i riflettori sul benessere psicologico dei giovani; Firenze, la Notte Blu 2026 accende i riflettori sul benessere psicologico dei giovani: appuntamento al Combo!; Notte Blu 2026: uno spazio di dialogo e consapevolezza.
Notte Blu 2026: spettacolare evento culturale dedicato alla salute mentale dei giovaniLa Notte Blu 2026 è un evento unico che sostiene la salute mentale dei giovani. Scopri il programma e i valori di questa edizione. microbiologiaitalia.it
Firenze, torna la Notte Blu: al Combo Social Club una giornata di incontri, laboratori e musicaTorna sabato 9 maggio a Firenze la Notte Blu, l’iniziativa promossa da EUROPE DIRECT Firenze in occasione della Festa dell’Europa, giunta alla diciassettesima edizione, che quest’anno mette al centr ... 055firenze.it
La Notte Blu 2026 sarà una giornata intera dedicata al benessere psicologico giovanile, il 9 maggio al Combo Social Club di Firenze. L’evento, promosso da EUROPE DIRECT Firenze, riunisce scuole, università, sport e servizi educativi per confrontarsi sul dis facebook
Buona notte Karmen,sogni sereni Non so di preciso cos’è la magia,ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare dai luoghi, dai pensieri,dalle persone! Bellissima blu a domani x.com
(Attenzione Spoiler) Teoria: Sul re dagli occhi blu che non proietta ombra reddit