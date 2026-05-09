A Firenze la Notte Blu il focus è sulla salute mentale

Il 9 maggio a Firenze si svolge la 17ª edizione della 'Notte blu', un evento promosso da Europe Direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa. La giornata è dedicata ai giovani e al tema della salute mentale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle relazioni come strumento di prevenzione del disagio psicologico. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse fasce di età attraverso attività e incontri dedicati al benessere psicologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui