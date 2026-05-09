A Firenze la Notte Blu il focus è sulla salute mentale

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio a Firenze si svolge la 17ª edizione della 'Notte blu', un evento promosso da Europe Direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa. La giornata è dedicata ai giovani e al tema della salute mentale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle relazioni come strumento di prevenzione del disagio psicologico. L’iniziativa mira a coinvolgere diverse fasce di età attraverso attività e incontri dedicati al benessere psicologico.

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Firenze, 9 maggio 2026 - Una giornata dedicata ai giovani, al benessere psicologico e alla forza delle relazioni come strumento di prevenzione del disagio: il 9 maggio Firenze ospita la 17a edizione della 'Notte blu', l'iniziativa promossa da Europe Direct Firenze per la Festa dell'Europa. I temi di quest'anno sono quelli della salute mentale e della qualità delle relazioni. Per una intera giornata, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, il Combo Social Club ospiterà incontri, laboratori, testimonianze, musica e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con l'obiettivo di costruire spazi di ascolto e strumenti concreti per accompagnare la crescita di adolescenti e giovani adulti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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