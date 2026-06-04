Un'indagine in Albania coinvolge Igli Tare, che è stato messo sotto indagine. Secondo le accuse, la villa situata sulla costa ionica sarebbe stata utilizzata per attività di corruzione. Si indaga anche su un contratto di affitto fittizio che avrebbe servito a coprire la proprietà della villa. Le autorità stanno verificando i dettagli relativi alla proprietà e alle modalità di utilizzo della villa nell'ambito dell'inchiesta.

Come è stata usata la villa sulla costa ionica per corrompere?. Quale contratto fittizio ha usato Tare per coprire la proprietà?. Chi è l'ex vice premier coinvolta nello scambio con l'ex dirigente?. Perché la villa risulta registrata a nome di Tare ma usata da Balluku?.? In Breve L'ex vice premier Belinda Balluku è accusata di violazioni negli appalti Albcontrol.. La villa sulla costa ionica sarebbe stata offerta come tangente per appalti edilizi.. Un contratto d'affitto fittizio con l'ex capogabinetto serviva a coprire la proprietà.. Tare ha affrontato un interrogatorio di sei ore presso la Procura Spak.. Igli Tare sotto la lente della Procura albanese per corruzione e riciclaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Igli Tare indagato: villa e tangenti nell’inchiesta albanese

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