Milan nel caos la mossa estrema di Igli Tare E gira una voce

Il Milan si trova davanti a una fase difficile e il direttore sportivo ha annunciato l’intenzione di adottare misure drastiche, inclusa la possibilità di un ritiro. La squadra sta vivendo un periodo complicato, con la speranza di recuperare terreno in campionato che si sta riducendo sempre di più. La situazione ha portato a voci di un intervento deciso, mentre la corsa alla qualificazione europea si fa sempre più incerta.

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"Magari qualche giorno di ritiro". Igli Tare annuncia così le misure estreme per cercare di salvare una stagione, quella del Milan, che sta passando inesorabilmente dalle stelle (leggasi: illusione scudetto) alle stalle, sottoforma di quarto posto Champions che sta scivolando via. Il ko a San Siro con l'Atalanta, un 3-2 contenuto solo nel risultato ma umiliante per almeno 75 minuti di gara, permette alla Juventus di superare il Diavolo al terzo posto ma soprattutto alla Roma di agguantare i rossoneri, in vantaggio in virtù degli scontri diretti favorevoli ma in trend drammaticamente negativo e un rendimento da retrocessione negli ultimi due mesi di campionato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan nel caos, la mossa estrema di Igli Tare. E gira una voce... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate CdS – Il Milan sceglie Gila, la mossa decisiva di Tare per bruciare tutta la concorrenza2026-04-01 07:58:00 Arrivano conferme dal CdS: Il Milan accelera per Mario Gila della Lazio in vista del mercato estivo. Igli Tare: “Lotito si addormentava durante le trattative, poi di colpo si svegliava: un milione no”L'ex direttore sportivo della Lazio Tare ha raccontato un aneddoto su Lotito: "sapevo il momento in cui lui a un certo punto si sarebbe addormentato... Argomenti più discussi: Milan nel caos, 20mila firme per il Furlani Out e Tare verso l’addio? Rischia anche Allegri. La petizione dei tifosi; Milan nel caos? Scontro totale ai vertici: la crisi societaria che blocca il futuro. Il retroscena; Milan, caos dirigenziale: Tare e Allegri verso l’addio?; Caos Milan, che bordate di Confalonieri: spunta un like galeotto, poi tolto. Il #Milan è in pieno caos societario, con le solite diatribe interne tra i dirigenti. Igli #Tare rischia di non essere il DS rossonero nella prossima stagione. Il futuro di #Allegri non dipende da Tare, ha un contratto e non se ne andrebbe. @OggiSportNotiz2 x.com